Vereador Nilton Cândido Propõe Proibição de Radares de Velocidade em Catanduva

O vereador Nilton Lourenço Cândido elaborou projeto de lei complementar que visa proibir a instalação e utilização de radares de velocidade, sejam fixos ou móveis no perímetro urbano de Catanduva.

O projeto foi protocolado no final de setembro, na Câmara de Catanduva.

Com apenas dois artigos, o texto compreende: “Fica vedado no âmbito do Município de Catanduva, o uso de registrador de velocidade do tipo móvel, estático e portátil, para a fiscalização de velocidade dos veículos que trafeguem nas vias públicas municipais, para fins de aplicação de multas ou quaisquer outra penalidade. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

Na justificativa do projeto, o parlamentar afirma que o objetivo da proposta é evitar prejuízos ao município. “Visto que em gestões passadas ficou comprovado que o único beneficiado neste tipo de contrato passa a ser somente a empresa contratada para tal finalidade, trazendo assim prejuízos irreparáveis e salientando ainda que o uso desse tipo de aparelho não colabora com a educação dos motoristas no trânsito”, afirma.

O projeto entra na pauta de votação da Câmara na próxima terça-feira.

Karla Konda

Editora Chefe