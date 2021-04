Vereador “Gordo” Solicita Aparelhos de Ginástica ao Ar Livre no Glória II

O vereador Carlos Alexandre “Gordo” (PSDB) solicitou ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) junto a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Obras e Serviços, se há possibilidade de colocar aparelhos de academia ao ar livre em uma praça no bairro Glória II.

Os benefícios da prática de exercícios em academias ao ar livre são muitos, como a gratuidade dos exercícios, a promoção do bem-estar físico e emocional, melhora a integração social e a comunicação, fortalece os músculos e articulações, diminui os riscos de doenças cardíacas, psicológicas, dentre inúmeras outras.

A praça que fica localizada entre as ruas Estância e Piratini, no cruzamento com a Rua Pitangueiras seria o local no qual os aparelhos seriam colocados para atender os morados do bairro. “Os moradores solicitaram uma atenção especial justamente por se sentirem apreensivos com a monotonia do dia-a-dia, principalmente os idosos, que necessitam se exercitar para manter a qualidade de vida”, explica Carlos Alexandre“Gordo”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local