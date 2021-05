Vereador Gleison Begalli vê Necessidade de Ciclofaixa Para a Avenida Theodoro Rosa Filho

É crescente o uso de bicicletas em Catanduva nas avenidas da cidade, tanto para uso de lazer como também para mobilidade urbana, principalmente depois do período de isolamento onde as pessoas precisavam fazer alguma atividade física e houve um crescente número de pessoas que praticam ciclismo como meio de lazer e esporte, além das pessoas que utilizam as bicicletas para transporte.

O presidente da Câmara de Vereadores de Catanduva, vereador Gleison Begalli (PDT) está solicitando ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) a implantação de uma ciclofaixa na Avenida Theodoro Rosa Filho, no sentido Corpo de Bombeiros ao Jardim Santa Rosa.

Begalli requer também informações dando conta se o município tem estudos para expandir as ciclovias no município. “As ciclovias representam um enorme passo no transporte ecologicamente correto em nosso município, favorecendo assim o meio ambiente e a saúde coletiva da população”, destacou o parlamentar.

Na Avenida Theodoro Rosa Filho existe um grande fluxo de ciclistas que muitas vezes precisam ser desviados pelos carros por não haver a faixa específica, podendo ocorrer acidentes, principalmente à noite.

Ariane Pio

Da Reportagem Local