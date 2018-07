Vereador Faz Moção de Repúdio e Indignação e Encaminha ao Presidente dos EUA

O vereador Luís Carlos Pereira da Conceição (PSDB) elaborou e encaminhou uma moção de repúdio e indignação endereçada ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, indicando a insatisfação pela forma de aplicação da política de tolerância zero, que deixou cerca de 2 mil crianças separadas dos pais.

A moção foi endereçada a Casa Branca depois de ser aprovada por unanimidade e assinada por todos os parlamentares catanduvenses.

No texto, escrito em inglês, o vereador afirma que não poderia ficar inerte a situação. “visto que a aplicação deste tipo de política veio atingir crianças inocentes, mas sabemos que não podemos interferir na forma em que é governado um país, pois é uma das prerrogativas de seu presidente e, não poderíamos ficar silentes quando no curso da aplicação de sua política venha atingir crianças inocentes. Esperamos que tal impasse, criticado pelo mundo toda tenha um final feliz no prazo mais curto possível”, consta no documento. E complementa: “Somos gratos pelas interferências realizadas pelos Estados Unidos ao redor do mundo, que traz a nós brasileiros uma tranquilidade, mesmo de forma indireta, principalmente sobre o controle de armas de destruição em massa, mas não podemos deixar esse fato da separação de crianças de seus pais para o cumprimento de uma política venha gerar inconformismo de forma generalizada”.

O vereador fala ainda sobre a Câmara estar preocupada com o assunto. “Embora a presente moção seja uma atitude isolada, de vereadores de uma cidade de 120 mil habitantes, no interior de São Paulo, no Brasil, mas certamente reflete os sentimentos de milhões de pessoas do nosso país”, concluiu. Em recente entrevista, o presidente dos EUA declarou que a solução para a crise de crianças imigrantes “é a de que não venham aos Estados Unidos ilegalmente”. “Bom, tenho uma solução . Faça como outras pessoas, venham ao país legalmente.

A administração Trump iniciou em abril a polêmica política de Tolerância Zero contra a imigração, que levou a separar de seus pais cerca de 3 mil crianças, dos quais 500 foram entregues às famílias, medida que foi suspensa depois de fortes críticas recebidas pelo governo.

Da Reportagem Local