Vereador Ditinho Muleta Faz Pedindo De Planilha De Credores Para Prefeitura

O vereador Ditinho Muleta fez um requerimento pedindo que a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, remeta a Casa de Leis uma planilha contendo os nomes de todos os credores que receberam seus direitos econômicos da Prefeitura Municipal de Catanduva, no período de janeiro de 2017 até a presente data.

Ditinho Muleta ainda pede para que no documento constém os nomes dos credores, os respectivos valores, a data do efetivo pagamento e se existe ainda algum saldo remanescente a ser quitado junto ao credor.

Segundo o vereador Ditinho foi protocolado para saber realmente se há dinheiro em caixa ou dividas, ele disse que está indignado com a falta de dinheiro para pagamentos como o dissidio.

“Na tarde de segunda-feira (02), protocolamos um requerimento solicitando à Prefeita Municipal, uma planilha contendo informações a respeito dos credores que receberam seus direitos econômicos da Prefeitura Municipal de Catanduva, no período de janeiro de 2017 à dezembro de 2019, bem como se a Prefeitura ainda possuem débitos remanescentes com esses credores”.

Ditinho lembra que um outro requerimento feito na semana passada pedia os saldos bancários da prefeitura. O vereador espera uma resposta por parte da prefeita para que a câmara possa saber de fato o que está acontecendo com as finanças da cidade.

“Na semana passada, protocolamos um requerimento pedindo informações quanto aos saldos bancários da Prefeitura Municipal. Inclusive encaminhei este documento para conhecimento do Jornal O Regional. Estes requerimentos, assim que forem respondidos pela Chefe do Executivo, vão nos permitir fazer uma avaliação e um balanço da atual saúde financeira da municipalidade” finalizou o vereador Ditinho Muleta.

Ariane Pio

Da Reportagem Local