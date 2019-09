Vereador Cobra Melhorias e Sugere Instalação de Food Truck na Praça do Idoso

O vereador Antonio Altamir Ferreira, o Gaúcho, cobrou melhorias e sugeriu a utilização de parte da Praça do Idoso para o funcionamento de Food Truck. O parlamentar, elaborou requerimento no qual questiona quais as ações estão previstas para recuperar a área.

Segundo Gaúcho, o abandono é visto na Praça que abriga o campo de bocha. “Lá na praça do Idoso, uma parte, onde faz a feira, está bem organizada, iluminada. No outro lado, onde tem o campo de bocha, esta abandonada, os brinquedos todos quebrados, aparelhos quebrados, muita sujeira, tudo escrito nas paredes, sem iluminação, então estou pedindo a revitalização”, afirma o parlamentar.

O vereador afirma ainda que o local tem servido de ponto de drogas. “Com a falta de iluminação e tudo abandonado, o local tem servido para moradores de rua e usuários de drogas. Fazendo, até mesmo, que a população que more ali próximo sinta-se insegura”, disse. Para reduzir a quantidade de usuários de drogas no local, o parlamentar sugere a utilização do espaço criando uma “praça de alimentação. “Inclusive estou pedindo que a senhora prefeita autorize o pessoal dos food’s trucks, que possam se instalar nessa praça, porque ela está abandonada e sendo usada pelos moradores de rua, usuários de drogas, estão todos usando a praça para uso de drogas. Uma área central, deveria liberar para esses comerciantes, e também para projetos sociais que possam fazer algum tipo de evento. Para que as pessoas pudessem usar. Abra essa praça para ajudar também na economia”, concluiu o vereador.

Karla Konda

Editora Chefe