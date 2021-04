Vereador Carlos Alexandre Gordo Solicita Área de Lazer à Rua Mococa

Há anos os moradores já cuidam de uma área verde localizada à Rua Mococa, em Catanduva, fazendo o plantio de árvores e benfeitorias.

O vereador Carlos Alexandre Gordo (PSDB) está solicitando ao poder público municipal intervenção para que o local passe a ser dotado de equipamentos provendo o lazer e a sociabilização naquela região da cidade.

Para isso o parlamentar elaborou um requerimento, já aprovado em plenário, no qual solicita ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) a possibilidade da construção de uma praça e playground na área verde ali localizada.

“No local existe uma área verde da Prefeitura que os próprios moradores do bairro cuidam e eles nos pediram que os responsáveis ajudem na manutenção promovendo melhorias como limpeza, roçagem da vegetação densa e a possibilidade da construção de uma praça com playground”, destaca Carlos Alexandre Gordo.

No requerimento encaminhado ao prefeito o vereador incluiu ainda fotos demonstrando a situação da área verde pertencente ao município.

Da Reportagem Local