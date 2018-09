Vereador Baraldi Cobra Limpeza e Manutenção na Praça da República

O vereador Onofre Baraldi cobra a limpeza e manutenção da Praça da República. Por meio de requerimento, o parlamentar afirma que sempre é realizada iniciativa paliativa.

Dentre os itens listados estão os banheiros públicos. “Os banheiros públicos são pequenos, ultrapassados, apesar de receber manutenção relacionada à limpeza, a demanda é significativa para o espaço oferecido e, isso, resulta em constante sujeira e mau cheiro”, consta no documento enviado ao prefeito Afonso Macchione Neto.

O vereador afirma ainda que a iluminação da praça também deveria receber atenção. “O sistema de iluminação também é deficitário. Apesar das lâmpadas permanecerem acesas, a iluminação, ainda assim, é insuficiente para que as pessoas optem por passear no local no período noturno”, diz o parlamentar.

Baraldi ainda ressalta a situação com a limpeza das fezes de pombos e outros pássaros. “Trata-se das reclamações feitas por um munícipe que veio até mim, informando que as fezes dos pombos que encontram-se na praça não são removidas de forma adequada, que a retirada é superficial e aquilo permanece quando molhado, ocasionando a queda das pessoas, sobretudo idosos”.

No documento, o parlamentar pede que o prefeito determine aos setores competentes a viabilidade de realizar ações que reduzam problemas encontrados na Praça da República.

Karla Konda

Da Reportagem Local