Vereador Alan Solicita Informações Sobre Merenda Distribuída em Escolas Municipais

Neste período de pandemia, as escolas estão tendo suas aulas remotamente, levando assim às mesmas distribuírem os alimentos em forma de kit merenda.

Devido a isso, o vereador Alan Figueiredo Marçal (PP) apresentou requerimento ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) solicitando informações sobre a alimentação dos alunos nas escolas.

Na propositura, Alan questiona se as escolas municipais estão oferecendo alimentação aos alunos. Solicita também uma lista com o número de alunos atendidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Ainda na propositura, Alan questiona sobre a abertura dos pregões eletrônicos 51/2021 e 52/2021.

“Após observar os itens que contém nos pregões, gostaria de saber se os cardápios das escolas são feitos por nutricionistas”, explica Alan.

O parlamentar solicita também informações sobre a possibilidade de os professores e funcionários se alimentarem juntamente com seus alunos.

Por fim, Alan questiona sobre a entrega do Kit Merenda, “se está sendo feita a entrega desses alimentos e quantos alunos são atendidos nessa modalidade”, finaliza o parlamentar.

A propositura foi aprovada por unanimidade e encaminhada ao executivo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local