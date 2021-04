Vereador Alan Faz Questionamento Sobre a Secretaria de Cultura de Catanduva

O vereador Alan Figueiredo Marçal (PP) está solicitando ao prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) informações sobre a Secretaria de Cultura municipal. O requerimento do parlamentar, já aprovado, foi encaminhado através de ofício ao Executivo. O parlamentar requer a cópia de todas as nomeações com seus respectivos cargos que foram realizadas na Secretaria de Cultura do Município.

Alan requer informações se todos os funcionários nomeados na Cultura estão cumprindo com suas funções na Secretaria de Cultura. Se negativo, o vereador requer oficialmente quais profissionais estão em desvio de função e quais os motivos e onde estão atuando.

“Na verdade o requerimento não questiona apenas os cargos Mas também a composição do conselho de cultura que administra o fundo de cultura, questionei também as formas de arrecadação do fundo e quanto existe em caixa hoje” explicou o vereador.

A propositura indica ainda que o prefeito deve dar conta se a cidade conta com um Conselho Municipal de Cultura e, se existir, quem são os membros efetivos e suplentes e quais as entidades e setores públicos que eles representam.

Marçal também busca dados se o município é dotado de um Fundo Municipal de Cultura e, se positivo, de onde vem a arrecadação do mesmo e qual o valor em conta. Ainda com relação ao fundo, o parlamentar requer informações se existe algum cargo específico para cuidar do Fundo Municipal de Cultura, qual o cargo e quem está nomeado.

Alan explicou para O Regional sobre o que levou a fazer o requerimento, foi que diversos arte educadores, artistas e músicos da cidade o procurou pois estão preocupados com o caminho que a secretaria de cultura está tomando, entre as principais denúncias estão as nomeações na secretaria que segundo informações estão sendo desviadas para funções que não corresponde a secretaria de cultura. Além disso, perseguições a arte educadores e funcionários públicos e principalmente a previsão do uso dos recursos da secretaria bem como do fundo de cultura para fins que não correspondem ao setor de cultura. “Quero deixar claro que não faço pré-julgamento de nada requeri a documentação para que possamos verificar estas informações. Os artistas, músicos, artesãs e tantos outros profissionais ligados a cultura estão sendo as categorias mais afetadas nesta pandemia, então entendo que a Prefeitura tem por obrigação verificar suas necessidades e ajuda- los da forma que possível e quanto a mim sempre estive ligado através de minha empresa ajudando os eventos culturais de nossa cidade e agora como vereador estarei atento as suas necessidades e lutarei para que possamos ter uma cultura ativa em nossa cidade”finalizou o vereador.

Ariane Pio

Da Reportagem Local