Vendas de bebidas alcóolicas seguem proibidas em supermercados de Catanduva

Apesar da liberação para o atendimento presencial em supermercados de Catanduva, a venda de bebidas alcóolicas segue proibida.

A medida atende o Decreto Municipal nº 8.038 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

As redes de supermercados de Catanduva reabriram na última quinta-feira, dia 17, após a Associação Paulista de Supermercados (APAS) recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suspendendo o Decreto de Catanduva, na parte que proíbe o atendimento presencial em Mercados, Hipermercados, Supermercados, Mercearias e Congêneres.

Os supermercados estão seguindo todos os protocolos sanitários, tais como: o uso obrigatório de máscara de proteção, álcool em gel, aferição de temperatura, entrada de apenas um membro por família, controle da capacidade de clientes no estabelecimento e proibição de entradas de crianças.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local