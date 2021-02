Valores Pagos Para Coleta de Recicláveis São Questionados por Tozo

O vereador Nelson Tozo (PDT) apresentou requerimento solicitando informações da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) sobre a coleta de reciclagem feita na cidade. O parlamentar requer os valores pagos, prazos de contrato com a empresa que realiza o trabalho de coleta, assim como o envio de demonstrativo de pagamento referente a coleta de reciclagem nos últimos 12 meses.

A propositura foi aprovada por unanimidade na ultima sessão e segue para o Executivo.

O contrato para a coleta de materiais recicláveis é firmado com a empresa Florestana. Responsável também pela a coleta do lixo orgânico. Os recicláveis são recolhidos em dias distintos da coleta de orgânico.

Pesquisa realizada no Portal da Saec indica valores pagos a empresa em contrato que termina em junho deste ano. Não há valores separados para a coleta de produtos recicláveis no site.

Karla Konda

Editora Chefe