Valores de IPTU São Questionamentos de Vereadores Durante Sessão

Valores apresentados nos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) fizeram parte de questionamentos dos vereadores durante a primeira sessão ordinária da Câmara. Wilson Aparecido Anastácio, Paraná, e Cidimar Porto falaram sobre proprietários de imóveis pedirem revisão da cobrança.

A prefeitura informa que cerca de 10 mil imóveis receberam valores mais altos neste ano por conta de aumento de construção aferidos por fotos aéreas.

“Uma tabela que é de uma forma progressiva tem penalizado sobretudo o mais carente. O prefeito, na ânsia de arrecadar mais dinheiro, contratou uma empresa em abril do ano passado e essa empresa veio fazer a medição, sobrevoou a cidade, fotografando todos os imóveis, hoje para você ter uma ideia, estive numa residência e essa foto aerofotogrametria pegou o galinheiro da família e está cobrando IPTU. Casinha de cachorro não escapa uma e é uma tabela que vem penalizar. Em outro, a foto juntou dois imóveis que eram de tabela A e passou de 120 metros e jogou para tabela C e a pessoa ainda tem medo de pedir a revisão, com medo de que vá e ache alguma coisa a mais para cobrar. Tem de pedir revisão. O prefeito quer canalizar o rio e é muito vantajoso canalizar, então vamos pedir revisão”, disse Paraná.

Cidimar Porto falou sobre mudança na lei do IPTU. “Eu acho que ela tem de ser revista, hoje não existe mais o padrão construtivo, ela tem de ser revista, ela foi transformada em metro quadrado, até 80 metros é padrão A, e é logico, quanto maior o imóvel, torna-se em proporção o IPTU mais caro. Eu acho que tem de intercalar, até 50 a 100 metros quadrados, a situação da conferência que foi feito, cada munícipe tem de saber quantos metros quadrados tem na sua casa e qualquer divergência tem de pedir a revisão. Interessante ficar atento, que qualquer obra que não atinja dois metros e vinte não pode ser cobrado IPTU.

Qualquer cobertura de lona, sombrite não pode ser cobrado o IPTU. Os vereadores estão a disposição para orientar e conferir”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe