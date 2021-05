Valor Supervalorizado de Livros Didáticos da Rede Municipal Vai Parar no Ministério Público

O professor Antônio Flávio de Fázio, tomando conhecimento da abertura de uma licitação para o sistema apostilado de ensino da rede municipal de Catanduva não concordou com o valor do novo material a ser usado na rede municipal que foi fechado no o valor de mais R$3.600.000,00 da referida licitação. O professor compara este valor em relação aos valores dos sistemas implantados desde o ano de 2016, quando o sistema era do Positivo, sendo que a partir do ano de 2017 passou para o SESI.

“Elaboramos uma tabela, com os devidos anexos, ano a ano dos preços e ajustamentos dos valores pagos neste período, do ano 2016 até o ano de 2020, com IPCA, INPC e IGP-M. Como podemos notar na tabela, os valores do SESI ficaram nos padrões normais de reajustes, visto que do valor de 2016 de R$1.748.090,42 para o valor de 2020 R$2.136.342,42 teve uma variação acumulada de 22,21% praticamente igualando a inflação do período pelo IPCA (23,77%) ou INPC (23,97%) e aquém do IGP-M (51,54%)” explica no documento encaminhado ao Ministério Público. Ainda o professor ressalta que há supervalorização na licitação, já que o valor total registrado como referência, comparado ao valor pago em 2020 é de 68,51% maior.

Considerando que praticamente permanece o número de alunos da rede municipal em torno de mais ou menos 10.000, durante o período de 2016 a 2021, portanto, o número de apostilas, bem como de qualquer outro material, cursos, etc, permanecem o mesmo, durante o período mencionado. “Considerando, ainda e finalmente, que estamos em tempo de pandemia, que as aulas presenciais com todos os alunos não serão retomadas de imediato, entendemos que o interesse primordial da administração seria, no mínimo, manter os preços vigentes até então. Requeremos, seja analisada e avaliada, se ocorreu ou não, suposta supervalorização no valor total de referência” finaliza o documento.

No dia 26 de abril de 2021, o Ministério Público de Catanduva através do André Luiz Nogueira da Cunha, o 6º Promotor de Justiça de Catanduva fez um ofício que pede explicações sobre a contratação de serviços de fornecimento de material didático de sistema pedagógico estruturado de ensino para alunos e docentes da rede municipal de educação, compreendendo a educação infantil, ensino fundamental I e II, nas quantidades e especificações constantes do anexo VIII.

O documento encaminhado para Prefeito Padre Osvaldo pede explicações detalhadas quem foi o responsável, fornecendo a qualificação, pelo Anexo II, da concorrência 3/2021, que cuida dos valores dos livros didáticos e das quantidades, indicando como referida pessoa chegou às quantidades e aos valores, bem como se foi feita prévia pesquisa de preços e o motivo de não serem adotados os livros fornecidos gratuitamente pelo Ministério da Educação e quem é o responsável por julgar e decidir o material que será escolhido, por conta da concorrência, indicando os critérios que serão utilizados, devendo todos os documentos serem enviados em PDF, único formato possível para a inserção no sistema SEI, utilizado pelo Ministério Público para registro das investigações. A prefeitura tem um prazo de menos 10 dias para se explicar ao Ministério Público.

Ariane Pio

Da Reportagem Local