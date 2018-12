Vales Transporte da Jundiá Serão Aceitos Por Nova Empresa

A empresa Tambaú, que assumirá o transporte coletivo de passageiros, a partir do dia 9 de janeiro, em contrato emergencial, anunciou que irá aceitar os vales transporte comprados por usuários quando ainda era serviço da Jundiá.

A notícia foi anunciada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) no final da tarde de ontem.

De acordo com o texto, encaminhado por meio da assessoria de comunicação, a medida deve favorecer também os empresários que pagam pelo transporte de seus funcionários. “Essa medida favorece os empresários locais, que adquiriram os passes, bem como os próprios usuários do sistema. Muitas empresas locais aguardavam essa definição”, comenta Nilton Marto Vieira da Cruz, secretário de Trânsito e Transportes Urbanos.

Recentemente, em entrevista para O Regional, o secretário afirmou que fazia um cadastramento para posteriormente encaminhar a Jundiá, informações sobre os usuários que mantinham créditos nos cartões. A forma com que a empresa Tambaú receberá para aceitar esses vales não foi divulgada.

A STU divulgou também a tabela de horários do transporte coletivo para o final de ano. Nos dias 29 e 31, sábado e segunda-feira, os ônibus circularão de hora em hora das 5 às 16 horas. Não haverá transporte no domingo, 30, e na terça-feira, dia 1º de janeiro.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), o serviço será retomado na quarta-feira, dia 2, a partir das 5 horas, com ônibus a cada hora; algumas linhas terão circulares a cada meia hora. A última saída do terminal será às 23 horas.

O serviço continua sendo realizado gratuitamente com ônibus e motoristas da Prefeitura. Os horários detalhados e trajetos estão disponíveis no site www.catanduva.sp.gov.br.

Karla Konda

Da Reportagem local