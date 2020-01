Uso do Valor Repassado pela Cessão Onerosa Depende de Aprovação da Câmara

A utilização por parte da prefeitura de Catanduva do valor repassado pela cessão onerosa do pré-sal dependerá da aprovação da Câmara de Vereadores. Desde 31 de dezembro, o dinheiro, num total de R$ 2,4 milhões, foi liberado ao município, mas há a necessidade de envio do projeto de Lei à Câmara para que seja feita a inclusão desta receita no orçamento de 2020.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, deste total também incide Pasep (1%). E a inserção no orçamento do município é exigência da própria lei referente à cessão onerosa. Se o projeto que deverá ser encaminhado ao Legislativo não for aprovado, a cidade perde o recurso.

Ainda segundo a pasta, o recurso deverá ser utilizado para quitar parte das dívidas da prefeitura com o Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) e enquanto isso, o dinheiro segue aplicado em uma conta específica aberta pelo Governo Federal.

Com uma arrecadação menor que a esperada – em razão de apenas dois dos quatro blocos terem sido arrematados –, a rodada de licitações dos excedentes da cessão onerosa ocorreu no 6 de novembro. Ainda que os R$ 69,960 bilhões em bônus de assinatura ofertados não tenham correspondido aos R$ 106,56 bilhões estimados, em valores, foi o maior leilão do setor de petróleo já realizado no mundo.

Trata-se também da maior negociação feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), somadas todas as anteriores.

A lei que distribui os recursos da cessão onerosa define a obrigatoriedade de usar a verba com investimentos e previdência. Poderão ser pagas despesas com dívidas previdenciárias tanto do Regime Próprio de Previdência social (RPPS) quanto do Regime Geral de Previdência (RGP), corrente ou decorrente de parcelamentos. A outra forma de uso da cessão onerosa é com despesas de investimento, entendidas como aqueles gastos com despesa de capital, como as que se relacionam com a aquisição de máquinas ou equipamentos, a realização de obras, a aquisição de participações acionárias de empresas, a aquisição de imóveis ou veículos, ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser incorporado pelo Município.

A despesa deve obrigatoriamente ser precedida por autorização legislativa. O Ente municipal tem duas opções: – abertura de crédito adicional tipo suplementar tendo por fonte de abertura do crédito o excesso de arrecadação proveniente do recebimento da cessão onerosa

– modalidade crédito especial para abertura de crédito, na qual o crédito adicional é destinado a despesas para as quais não exista dotação orçamentária específica.

