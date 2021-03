UPA Será Exclusiva Para Pacientes da Covid-19 e Postão Atenderá Urgências

A Unidade de Pronto Atendimento de Catanduva (UPA) passará a ser exclusiva para o atendimento a pacientes com Covid-19, a partir de quinta-feira. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, divulgada ontem à noite, em transmissão ao vivo na prefeitura.

Com a exclusividade dos atendimentos do coronavírus, os casos de urgência e emergência não relacionados à Covid-19 serão direcionados ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), na rua Pará, o antigo Postão, que irá funcionar 24 horas por dia.

Serão investidos em torno de R$ 300 mil por mês para manter as duas unidades com atendimentos 24 horas.

De acordo com Giovanni de Carvalho, coordenador da UPA, 20 profissionais foram contratados para atuarem no trabalho exclusivo para Covid-19. Entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de limpeza, recepção. Contratações temporárias que serão realizadas por meio de recursos encaminhados pelos Governos Estadual e Federal para o enfrentamento da doença.

Serão criados 25 leitos clínicos, três com respiradores, para dar suporte e manter os pacientes até a regulação para internação nos hospitais. “Não vamos, portanto, cruzar o fluxo de pacientes. No Pronto Socorro (Postão) e na UPA serão feitas triagem. Se o paciente estiver com sintomas de síndrome gripal, será encaminhado para UPA, se for outros sintomas, será atendido no Pronto Socorro”, afirmou a secretária Cláudia Monteiro.

Ainda segundo Carvalho, toda a estrutura da UPA foi reavaliada. “Por exemplo, tínhamos um sala de hidratação com cadeiras. Este espaço colocaremos camas hospitalares”, afirmou.

O Hospital Mahatma Gandhi que gerencia a Unidade de Pronto Atendimento terá o contrato aditado para atender as duas unidades. Ao todo atuarão nos dois prédios 180 profissionais, dentre eles, 70 médicos plantonistas.

Os atendimentos ambulatoriais que estavam agendados do CEM (antigo postão), com os médicos especialistas, como cardiologista, ginecologista, dermatologista, serão redirecionados a outros prédios da saúde.

“Todos os pacientes que já tinham consulta e procedimentos agendados receberão uma ligação da secretaria, informando sobre o local e horário”, informou a secretária.

Para dar todo o suporte nos casos de urgência, serão mantidos ainda no CEM raio-x, laborário e demais serviços que eram prestados na UPA.

De acordo com a secretária os R$ 300 mil mensais são estimados para o aditamento do contrato com o Mahatma, a locação de equipamentos, a aquisição de insumos e materiais e a contratação dos profissionais. “Tudo foi muito bem pensado. Para não deixar nenhuma brecha”, afirmou a secretária.

Os atendimentos serão iniciados nas duas unidades na quinta-feira. Ainda segundo a secretária para dar tempo de organizar, fazer a pintura interna no antigo postão.

Os atendimentos de urgência serão feitos no andar térreo do antigo postão. O Caps continua a funcionar no andar superior.

A entrada dos pacientes para os atendimentos de urgência será pela rua Pará.

Karla Konda

Editora Chefe