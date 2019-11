Unidades de Saúde de Catanduva Agora Não Dependem de Agendamento

Usuários das Unidades de Saúde da Família de Catanduva não precisam mais agendar consultas para serem atendidos pelo médico do posto do bairro. O projeto Acesso Avançado que já havia sido implantado em distintos residenciais da cidade, agora atinge todas as unidades de saúde da família, segundo a prefeitura de Catanduva. Moradores que necessitarem de atendimento médico podem ir as unidades do Solo Sangrado, Jardim Alpino, Nosso Teto, Nova Catanduva, Vila Lunardelli, Jardim Gavioli, Parque Flamingo, Jardim Del Rey, Monte Líbano, Santa Rosa, Conjunto Euclides, Santo Antonio, Pachá, Gabriel Hernandez, Imperial, Theodoro Rosa Filho, Bom Pastor e Pedro Nechar.

O projeto “Acesso Avançado” começou para os moradores do Bairro Jardim Alpino, inicialmente e depois expandiu para outras unidades. O novo método de atendimento foi implantado na USF Dr. Napoleão Pellicano no dia 1º de julho e permite maior absorção da demanda espontânea na unidade de saúde. A iniciativa visa aumentar os atendimentos imediatos, que são feitos por enfermeiros capacitados ou pelo médico clínico geral, no mesmo dia da queixa do paciente.

Caso o profissional identifique que um caso necessita de atendimento específico, o indivíduo terá a consulta marcada para o mesmo dia ou para a disponibilidade mais próxima. O dia e horário serão combinados entre profissional e paciente. Os encaminhamentos aos especialistas seguem o fluxo normal.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou reuniões e treinamentos entre a equipe e os gestores, e determinou horários para atendimento à demanda espontânea e aos pacientes agendados. Segundo a secretaria de saúde a expectativa é que a maior parte da população que não se adequava aos agendamentos compareça às unidades e saia com seu caso solucionado, reduzindo, assim, os atendimentos de menor grau de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os agendamentos continuam para o pré-natal, puericultura e visita domiciliar.

Karla Konda

Editora Chefe