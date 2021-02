Único Projeto em Pauta, Lista de Vacinados Pode se Tornar Obrigatória

Único projeto na ordem do Dia da Câmara, o PL 15/21, de autoria da vereadora Taise Braz, que estabelece a obrigatoriedade de publicação de lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. E em sessão extraordinária, foi votado em segundo turno.

Para se tornar lei, a proposta ainda depende de ser sancionada pelo prefeito.

Taise destacou, em seu projeto, a forma que a lista deve ser publicada. Por gênero, local onde foi feita a imunização (bairro e UBS), profissão exercida pela pessoa vacinada, idade, lote de vacina e se faz parte do grupo de risco.

Segundo ela a propositura tem por objetivo gerar transparência sobre a execução do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19 e do Plano Estadual de Imunização.

Karla Konda

Editora Chefe