União Sindical de Trabalhadores é Criada em Catanduva

Na tarde da última terça-feira, 11, na sede do Clube dos Trabalhadores Rurais de Catanduva, reuniram membros dos Sindicatos da Alimentação (Marcelo Araújo), Bancários (Vicentim), Saúde (Vendramini), Rurais (Valter), Comerciários (Carlos Longo e Dário), Hotéis – Bares e Restaurantes (Neto), Aposentados e Pensionistas (Eva), o presidente da OAB de Catanduva dr. André Ribeiro Angelo e o dr. Wagner Ramos de Quadros – presidente da ARCOS – Associação e Rede de Cooperação Social que há pouco quarenta dias vem desenvolvendo várias ações voltadas aos menos favorecidos.

Em sua fala, Wagner ressaltou que Catanduva possui muitas pessoas e entidades do bem, mas que estavam realizando ações individuais. “Com a união dessas pessoas e entidades sérias e apartidárias, teremos condições não apenas de colocar comida no prato dessas famílias, mas sim, dar oportunidades de que elas possam realizar atividades, se qualificar e produzir renda para o seu próprio sustendo”. As reuniões da ARCOS acontecem sempre às quartas-feiras e contou de forma online, com a participação de várias entidades.

Após a reunião com o representante da ARCOS e da OAB, as entidades Sindicais presentes como os Trabalhadores Rurais, Alimentação, Bancários, Saúde, Comerciários, Hotéis – Bares e Restaurantes e a Aposentados e Pensionistas e as que já confirmaram adesão na nova entidade representativa dos Sindicatos de Trabalhadores, entre eles o Sindicato das Domésticas, APEOESP, Motoristas, Sindicato dos Professores Particulares, Metalúrgicos, e SIMCAT que formalizaram a criação da UNIÃO SINDICAL DE TRABALHADORES DE CATANDUVA – USTC, aprovaram o estatuto e escolheram os dirigentes. A primeira diretoria da União Sindical ficou composta da seguinte forma: Presidente: Marcelo Dos Santos Araújo; Vice Presidente: Hilário Lopes da Silva Neto, Secretário: Newton Fernando Veteri; 1° Tesoureiro: José Carlos da Silva Longo, 2º Tesoureiro: Cândido Henrique Ronchi, Diretor de Relações Públicas e Comunicação: José Benedito Vendramini, Diretor de Assuntos Sindicais e Políticos: Walter Hipólito, Diretor de Assuntos Jurídicos e Trabalhistas: Dário Aparecido Progiante, Diretor de Saúde, Previdência, Aposentado e Pensionistas: Warley Martin Gonçalves, Secretaria da Mulher e da Juventude e Esporte, Cultura e Lazer: Maria Amélia Pereira De Souza, Secretaria de Emprego e Salário: Orivaldo Benedito de Lima (Bicudo) e Conselho fiscal: Airton José Gonçalves e Nei aparecido Cherubim.

Após a oficialização da criação da União Sindical e escolha da diretoria, o presidente Marcelo Araújo dos Santos deu a seguinte declaração. “A Cidade de Catanduva, nesta terça-feira, deu um grande avanço com a formalização da União Sindical de Catanduva reunido 12 entidades de trabalhadores e trabalhadoras com um único objetivo de lutar por todos os eles independentemente da categoria. Quero agradecer às todas as entidades por terem me indicado para a presidência da União Sindical de Catanduva. Juntos vamos fazer um grande trabalho, pois somos os únicos e legítimos defensores da classe trabalhadora”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local