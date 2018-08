“Um Exemplo Vale Por Um Milhão de Palavras”, Diz Skaf ao Falar de Dória

Empatado tecnicamente com João Dória em pesquisas, o candidato ao governo do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, presidente licenciado da Fiesp, aponta como diferencial em sua campanha, trabalhos já realizados em todo Estado. “Um exemplo vale por milhão de palavras”, cita o candidato.

Skaf falou ontem com a equipe da VOX FM e jornal O Regional em entrevista ao vivo. Ao comparar as pesquisas em que os dois candidatos (Ele e Dória) aparecem tecnicamente empatados e ao ser questionado sobre porque os catanduvenses deveriam analisar em seu plano de governo, Skaf afirmou: “Eu não sei se meu adversário Dória esteve em Catanduva. Me pergunto então o que ele fez em Catanduva, Fernandópolis, José Bonifácio, Rio Preto. Realizou alguma coisa para essas cidades? Começo porque eu sou um cidadão de Catanduva, recebi essa honraria, assim como recebi títulos em outras cidades da região. Construí uma escola, assinei convênios, estive ai pessoalmente, autorizei parceria no esporte, entre Sesi, Prefeitura e Padre Osvaldo. Temos capacitação na área de confecção, vestuário e mais o trabalho com o Sebrae. Sem ser governador eu mostrei coisas concretas. O importante é a diferença entre o discurso e o fazer. Eu respeito muito decisão do eleitor. Devo agradecer em qualquer situação. Mas acredito que tenha bastante motivos para que o cidadão, preste bastante atenção na nossa candidatura. E volto a dizer: O que o meu adversário fez para Catanduva e região e se é que já esteve ai alguma vez?”.

Ao ser questionado se acredita que o apoio de Geraldo Alckmin a candidatura de João Dória seria uma “pedra no caminho”, Skaf foi taxativo.

“O eleitor não vai observar quem são os padrinhos políticos, eu não tenho padrinho nenhum, não tinha amigo na politica, entrei com a cara e coragem, e acabei de sair da primeira eleição com mais de um milhão de votos. Sou eu o candidato, eu serei o governador, se for eleito. Essa história de padrinhos não dá certo. O eleitor vai focar no candidato, o que ele fez, qual a história do candidato e esse é o caminho correto”.

Dentre as propostas, o candidato destacou algumas áreas. “Como governador não permitirei aumento de impostos, buscaremos eficiência na máquina pública e, certamente haverá crescimento econômico, investir muito em infraestrutura, São Paulo precisa de habitação, ferrovias, hidrovias, temos de estimular a criação de novas empresas, como por exemplo, o whats app começou em 2009, em 2014 foi vendido por 19 bilhoes de dólares, quero o estado de são Paulo assim, com emprego e renda, é isso que eu sei fazer” .

Na área da educação mencionou. “Uma das coisas que me preocupa e que me estimulam é a questão de educação. Professores desrespeitados e desvalorizados. Eu vou levar essa minha experiência no SESI, vou fazer uma grande reestruturação, claro que gradativamente. Com nova metodologia, pretendo fazer assim como mães querem que seus filhos estudem no SESi, vão querer que estudem nas escolas do estado”.

Sobre distribuição de recursos aos municípios e, principalmente no que se trata Catanduva, o candidato ao cargo do Executivo de São Paulo afirmou: “Todas as cidades merecem respeito, mas as necessidades são diferentes e as verbas também são distintas. Mas eu mostrei ao longo desses anos que sempre respeitei todas as cidades. Foram novas escolas no SESI, em Fernandópolis, Mirassol, Votuporanga, Catanduva, fiz inúmeros convênios com cidades pequenas da região, sempre falo isso, que melhor do que palavras são exemplos e eu tenho centenas deles”.

Sobre a situação de segurança e penitenciárias. Skaf foi questionado sobre em anos anteriores, o Estado ter tentado instalar uma unidade prisional em Catanduva. “Se o assunto foi resolvido, ótimo. um problema a menos para ser resolvido. Mas sim é necessário que se construa mais presídios no estado. Mas quero por dentro do presidio, formação profissional e trabalho, e que motivem a despesa que dão para o estado e para a população. Sou contra as saidinhas. Eu vou ser muito duro na parte de segurança pública, temos 230 mil presos e nossa estrutura não é suficiente, é inevitável a construção”, disse o candidato.



Karla Konda

Editora Chefe