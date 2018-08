Último Dia Para Cadastramento de Voto em Trânsito

Eleitores de Catanduva e de todo país que estarão em viagem nos dias da eleição em outubro deste ano tem até hoje (23) para cadastrar o voto em trânsito em qualquer cartório eleitoral.

De acordo com o Chefe do Cartório substituto, da 40ª Zona Eleitoral de Catanduva, Walter Rosa Chagas Júnior, qualquer pessoa pode requerer o voto em trânsito e, se houver alterações nas datas da viagem até o prazo final para o cadastramento, portanto, hoje, também pode cancelar a mudança de local de votação.

Para solicitar o voto em trânsito, basta comparecer ao Cartório Eleitoral, com o título de eleitor e documentos pessoais. Ainda segundo Chagas Júnior, para antecipar o atendimento, o eleitor pode ainda verificar quais seções estão disponíveis para o voto em trânsito e escolher a mais próxima do local que estará no dia da votação. “Lembrando que o voto em trânsito é válido apenas para capitais e cidades acima de 100 mil habitantes. Portanto, pessoas de Catanduva que estarão em São Paulo, por exemplo, pode entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, verificar quais seções estarão disponíveis para o voto em trânsito, escolher e comparecer ao Cartório Eleitoral”, informa.

Conforme informações do TRE, o eleitor que se encontrar fora da unidade da Federação do seu domicílio eleitoral poderá votar apenas para Presidente da República. Enquanto que o eleitor dentro da unidade da Federação de seu domicílio eleitoral poderá votar para Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital.Já o eleitor inscrito no exterior, que estiver em trânsito no território nacional, poderá votar apenas para Presidente da República. Por fim, não será permitido o voto em trânsito em urnas instaladas no exterior. O eleitor habilitado que não puder comparecer à seção para votar em trânsito deverá justificar sua ausência em qualquer Mesa Receptora de Justificativas, inclusive naquelas do domicílio eleitoral de origem, à exceção do município por ele indicado no requerimento de habilitação. Karla Konda

Editora Chefe