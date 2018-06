Última Sessão Antes do Recesso Tem 12 Proposituras na Ordem do Dia

A Câmara de Vereadores de Catanduva realiza nesta terça-feira, dia 26, a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar e com pauta cheia. São 12 proposituras na ordem do dia sendo 11 projetos de lei e um requerimento. Até a tarde de segunda-feira, dia 25, não havia sessões extraordinárias convocadas.

Dentre os projetos polêmicos no primeiro semestre que estarão na pauta da última sessão antes do recesso está o Projeto de Lei Complementar (PLC) 31/2018 que cria cargos efetivos de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógicos para as escolas da rede municipal de ensino. Pela proposta que já teve votação adiada por três vezes são criados 28 cargos de diretor, seis de vice-diretor e 20 de coordenador pedagógico para as escolas.

No limite para ser aprovado, também volta à pauta do projeto que estabelece as diretrizes do orçamento de 2019. O projeto também volta de três pedidos de vistas e tem três emendas sendo duas do vereador Amarildo Davoli (PSB) e uma de André Beck (PSB).

Também de autoria do Governo a Câmara deve discutir o projeto de lei que transfere para os geradores a responsabilidade pela coleta, destinação e tratamento dos resíduos provenientes de serviços de saúde. O texto tramita na Câmara desde o mês de abril. Pela segunda sessão volta o projeto que pretende reduzir o valor da multa para terrenos com mato alto. De autoria do vereador Benedito Alexandre Pereira (DEM), o Ditinho Muleta, vai a discussão projeto que pretende obrigar locais públicos e privados (supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e similares) a “a incluírem o símbolo mundial da conscientização em relação ao Transtorno do Espectro Autista em todas as suas placas e avisos de atendimento preferencial”. Já em segunda discussão volta o projeto do prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) que declara feriado o dia 8 de agosto, dia do padroeiro da cidade São Domingos. “Com o presente projeto buscamos restabelecer o feriado do dia 08 de agosto, doto em que se comemoro São Domingos o Padroeiro de Catanduva. Registramos que a presente iniciativa não inova feriados municipais apenas restabelece o feriado que foi revogado equivocadamente pela lei n° 5.906, de 15 de dezembro de 2.017”, explicou o prefeito. Abertura de crédito de R$ 1.015 milhão na saúde e revogação de doação para a Associação Fonte da Vida da Renovação Carismática Católica de Catanduva fecham a pauta de propositura em segunda discussão.

O último item da pauta é requerimento de autoria do vereador Aristides Jacinto Bruschi (PEN), o Enfermeiro Ari, que pretende revogar lei de sua autoria de denominação de via.

Nathália Silva

Da Reportagem Local