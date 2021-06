Tribunal Superior Eleitoral Apresenta Logotipo Das Eleições 2022

Na última quinta-feira (27), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, apresentou o novo logotipo das Eleições 2022 ao iniciar a sessão de julgamentos. A escolha da imagem pelos ministros do TSE ocorreu minutos antes da sessão de julgamentos desta manhã.

“Eleições 2022 – seu voto faz o país. Esse vai ser o símbolo das Eleições de 2022. Agradeço ao pessoal da Secretaria de Gestão da Informação, ao Cleber Schumann [titular da SGI] e aos prezados ministros que participaram dessa escolha totalmente democrática”, disse.

A produção da marca foi realizada a partir de conceitos preestabelecidos, que evidenciam a importância da participação popular na escolha de seus representantes políticos. A imagem é constituída pelo principal elemento que forma a eleição: o voto consciente como um ato que faz o país que todos querem, representado pelo símbolo de “visto”.

“A concepção foi feita pensando-se na vontade popular de escolher seus representantes, de fazer a melhor escolha para o país que nós queremos”, explica Cleber Schumann. De acordo com ele, as cores foram selecionadas com base no mesmo conceito do logotipo das Eleições Municipais de 2020, que transmitem imparcialidade, equilíbrio, leveza, harmonia e diversidade.

“A logo é justamente o elemento visual que vai marcar as eleições, seja na propaganda ou em eventos. Então, ter uma logo representativa e que traz uma mensagem vai marcar esse momento histórico que são as eleições gerais que acontecem a cada quatro anos. A importância da logo é fundamental para trazer o eleitorado e identificar Justiça Eleitoral”, finaliza.

Eleições 2022 – No dia 2 de outubro do ano que vem, mais de 145 milhões de eleitores brasileiros irão às urnas para escolher o novo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O segundo turno do pleito está marcado para o dia 30 do mesmo mês.

Ariane Pio

Da Reportagem Local