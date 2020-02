Tribunal de Justiça Mantém Absolvição de Vinholi em Compras de Carnaval

O Tribunal de Justiça do Estado manteve a absolvição do ex-prefeito Geraldo Vinholi em ação movida por suposta improbidade administrativa do então chefe do Executivo ao comprar materiais para confecção de fantasias sem a abertura de licitação.

Na decisão do TJ, publicada no Diário Oficial do Estado, os desembargadores da 13ª Câmara do Direito Público negaram provimento ao recurso do Ministério Público.

No relatório, o desembargador Djalma Lofrano Filho cita: “As declarações apontam que as compras foram efetuadas de acordo com o determinado pelo carnavalesco e todos os produtos adquiridos foram prontamente conferidos com as respectivas notas fiscais, quando da sua entrega à Comissão Organizadora do Carnaval. Logo, inadmissível a aplicação ao réu das penas previstas para a modalidade de improbidade administrativa indicada na petição inicial, sem comprovação de lesão ao erário, ou seja, de efetivo prejuízo para os cofres públicos. Com estes argumentos, ante a ausência de prejuízo ao erário, não é possível reconhecer a prática dos atos de improbidade, em qualquer das modalidades do art. 10, da Lei 8.429/92, razão pela qual fica mantida na íntegra a r. sentença de improcedência do pedido, por seus próprios e jurídicos fundamentos”, consta. No recurso interposto pela promotoria, os argumentos foram os seguintes: “necessidade de produção de provas, a inexigibilidade indevida de licitação, dano ao erário por dispensa da licitação, envio de funcionários a São Paulo com nota de empenho em nome dos servidores e não do fornecedor para possibilitar várias compras de valores inferiores a R$ 8 mil. Caracterização de simulação, objetos comprados iguais ou semelhantes que poderiam ter sido incluídos em lotes dentro de licitação”.

A juíza Maria Clara Schmidt de Freitas julgou improcedente ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público contra o ex-prefeito Geraldo Vinholi em fevereiro do ano passado.

“Pela leitura dos documentos dos autos fica evidente que as compras foram realizadas em São Paulo por medida de economia, conforme se extrai, inclusive, dos diversos depoimentos juntados aos autos e das notas de empenho anexas aos autos. Vale destacar, ainda, o que preconiza a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993), em seu artigo 15, IV: Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (…) IV – ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; Como pode ser observado, o dispositivo autoriza a subdivisão das compras na medida em que isso se revelar favorável à Administração, face as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. Não é demais lembrar que a dispensa da licitação para a compra de produtos de pequeno valor visa atender ao princípio da economicidade, a fim de impedir a onerosidade decorrente do tempo e valores despendidos com o processo licitatório, mencionando doutrina. A dinâmica dos fatos, comprova a legalidade das compras, tendo em vista o local e a especificidade dos materiais adquiridos”, consta na decisão.

“Como visto, inexiste efetivo prejuízo ao patrimônio municipal de Catanduva que pudesse justificar a condenação do Réu no ressarcimento do suposto dano. Não há absolutamente nenhum motivo para que o Réu pretendesse frustrar o certame licitatório, razão pela qual deve ser rechaçada a afirmação de que ele teria intenção de burlar processo licitatório.

Ademais, se o material foi entregue e utilizado sem qualquer vício, não há como se extrair dos fatos narrados qualquer prejuízo à Municipalidade. Como é possível se cogitar de condenação do Réu ao ressarcimento de dano se não há qualquer dano? Descabido”, cita a juíza complementando a sentença “Ante o exposto, inexistindo nos autos qualquer prova de dano à Municipalidade, deve ser afastada a pretensão de condenação por suposto dano ao erário, sendo mais uma razão para a improcedência desta Demanda. Obviamente, não há nenhuma demonstração de dolo, má-fé ou desonestidade por parte do Réu”.

Karla Konda

Editora Chefe