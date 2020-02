Tribunal de Justiça Julga Hoje Recurso da Câmara Contra Liminar de Macchione

Três desembargadores da 3ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo devem julgar hoje o recurso interposto pelo jurídico da Câmara de Catanduva, contra a liminar que reconduziu Afonso Macchione Neto ao cargo de prefeito. A liminar foi concedida em dezembro de 2019 em decisão monocrática do relator Camargo Pereira.

Em entrevista, o prefeito fala que aguarda o julgamento e a sentença com tranquilidade. “Primeiro porque não cometemos delito. A justiça já tem demonstrado isso. Tem o recurso vai ser analisado, se prosperar, contínuo com muito prazer e honra. Caso contrário, se eu vier a perder, se voltar a ser cassado, aceito com muita tranquilidade também”, afirmou Macchione.

“Eu estou aqui como voluntário para fazer o que for possível para minha cidade, se me deixarem eu continuo trabalhando, caso contrário não tenho muito o que fazer, aliás, nada a fazer”.

Questionado sobre outras possibilidades de tentar reverter a cassação movida pelos vereadores, o prefeito afirmou: “Com relação a cassação eu acredito que sim, enquanto não se dá o trânsito e julgado sempre existe possibilidade. O que tenho pendente também é aquele do Tribunal de Justiça que estamos recorrendo e não temos ainda definição, que a qualquer momento pode ser julgado. Enquanto isso, vamos trabalhando”.

O Chefe do Executivo também comentou sobre deixar projetos “engatilhados” para a vice-prefeita, caso ela tenha de reassumir a cadeira principal. “Nós temos a felicidade de ter uma vice maravilhosa, a Marta conduziu com maestria. Neste período que eu voltei , já demos encaminhamento a diversas situações e que se a Marta retornar ela já está balizada com os novos projetos que estão para acontecer a qualquer momento. Não vejo descontinuidade, vejo que a Marta é competente é só uma decisão judicial mesmo”, finalizou.

A Câmara de Catanduva, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, entrou com embargo de declaração visando a modificação de liminar concedida a Macchione. Na justificativa afirma que o prefeito teria omitido uma ação civil pública na qual foi condenado e que também baseou o processo de cassação do mandato. O pedido foi rejeitado e a liminar mantida antes do recesso jurídico e passou a ser agravo interno.

Karla Konda

Editora Chefe