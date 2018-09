Tribunal de Justiça Considera Improcedente Adin Sobre ITBI

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pelo prefeito Afonso Macchione Neto contra a sustação do decreto municipal nº 7.265, de 24 de novembro de 2017 feita pela Mesa Diretora da Câmara, depois de pedido do vereador Amarildo Davoli.

A decisão do TJ foi publicada no Imprensa Oficial do Estado no dia 21 deste mês.

O documento é assinado pelo relator Arthur César Beretta da Silveira e trata sobre o decreto que alteraria a forma de cobrança do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos (ITBI), que atualmente é cobrado pelo valor venal do imóvel e, pelo decreto do Executivo passaria a ser a partir de pesquisas com imobiliárias, corretores, consultas a instituições bancárias, dentre outros.

“Tal procedimento incorreu em flagrante substituição ao elemento tributário do “valor venal”, universalmente instituído, como base de cálculo do ITBI, pelo artigo 38 do próprio CTN (“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”). Ao assim proceder , o Chefe do Executivo evidentemente ultrapassou os lindes de sua competência normativa constitucional, visto que, por decreto executivo, alterou a base de cálculo de tributo matéria essa reservada, pela Carta Magna Estadual, à atividade do Poder Legislativo”, consta na decisão.

Ainda segundo o documento, a alegação do prefeito em que a sustação da eficácia do decreto traria indevido acréscimo de gastos ao erário, o relator afirmou. “No que diz respeito à segunda tese suscitada pelo prefeito, melhor sorte não se lhe reserva. A alegação de que a sustação da eficácia do Decreto Executivo afrontaria o artigo 25 da CE/SP, trazendo indevido acréscimo de gastos ao Erário, não comove. Isso porque, conforme explicado no tópico anterior, a inconstitucionalidade do ato do Poder Executivo Municipal é flagrante e, assim, demanda correção nesta via concentrada, não havendo possibilidade jurídica de se levar em consideração o potencial acréscimo de arrecadação que não mais se verificará em função da inadmissibilidade de mudança da base de cálculo do tributo municipal inconstitucionalmente empreendida pelo Alcaide”

O vereador Amarildo Davoli (PSB) protocolou requerimento na Câmara de Vereadores pedindo que a Mesa Diretora sustasse o decreto municipal nº 7.265 de 24 de novembro de 2017. Para o vereador, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) não poderia ter alterado a forma de cobrança do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos (ITBI) por meio de decreto.

O decreto regulamenta procedimento de avaliação de imóveis para aferição do imposto. Ao invés de cobrar o ITBI com base no valor venal dos imóveis, o lançamento seria realizado com base na avaliação que poderia contar com pesquisa a imobiliárias, corretores de imóveis, consultas em instituições bancárias, páginas da internet, consulta em cartórios, indicadores oficiais, dentre outras formas.

Em janeiro, o TJ suspendeu liminarmente os efeitos do Decreto Legislativo nº 225, de 12 de dezembro de 2017, editado pela Câmara de Vereadores com o objetivo de sustar outro decreto, do Poder Executivo, que alterou as regras para fiscalização dos valores lançados.

A decisão se deu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo prefeito Afonso Macchione Neto (PSB). Ao conceder a liminar, o desembargador Arthur César Beretta da Silveira considerou haver indícios de que o decreto possa ser inconstitucional.

“(…) razoável admitir que a execução do comando normativo impugnado poderia prejudicar, dos pontos de vista administrativo e financeiro, as atividades do Município, tornando difícil ou impossível eventual reparação (periculum in mora). Para evitar-se esse cenário danoso, defiro a liminar, de modo a suspender a eficácia do Decreto Legislativo nº 225, de 12.12.2017, do Município de Catanduva, até o julgamento desta ação”, decidiu o relator.

O secretário de Desenvolvimento Emprego e Relações do Trabalho Fábio Rinaldi Manzano informou na época que a ação foi ajuizada porque o Governo buscou dar segurança ao setor de fiscalização.

“Como tínhamos que assegurar o lado da fiscalização, o jurídico chegou a conclusão que caberia uma ADIN contra esse decreto que sustou o decreto municipal. É uma decisão provisória, mas que dá respaldo a medida administrativa que foi tomada. O decreto do Município continua valendo regrando a forma como o fiscal, ao se deparar com situações que possam gerar dúvida, com valores que saltam aos olhos, que possa fazer o arbitramento e dê segurança jurídica até ao arbitrado porque o decreto estipula as formas em que o fiscal atuará em caso”, afirmou.

Manzano informou que o Governo decidiu alterar as regras sobre a cobrança do ITBI depois de requerimento dos cartórios da cidade que apontavam distorções entre os valores declarados pelos contribuintes. O secretário afirma que os profissionais teriam indicado exemplos de valores ínfimos.

“Diante disso e sabendo que a gente não queria aumentar a planta genérica de valores e nem colocar um valor mínimo na cidade como um todo, nós simplesmente tentamos disciplinar o processo de arbitramento fiscal que já é disposto no Código Tributário. Então, quando a fiscalização municipal, que lavra a guia do ITBI, se deparar com situações extremamente gritantes e que saltam os olhos ela ter critérios e parâmetros para avaliar se é uma situação que merece um arbitramento fiscal ou não. Só regramos um procedimento que já estava no Código Tributário”, afirmou.

Karla Konda

Da Reportagem Local