Tribunal de Contas Questiona Produtividade da Câmara no Exercício de 2019

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio de despacho assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho questionou a produtividade da Câmara de Catanduva no exercício de 2019. O documento, assinado no dia 18 de janeiro foi publicado no último dia 30 no Diário Oficial do Estado.

No despacho, o TCE indica possíveis falhas apontadas no relatório de auditoria elaborado pela Unidade Regional de São José do Rio Preto e notifica o ex-presidente do Legislativo, Luís Pereira para que no prazo de 15 dias tome conhecimento do relatório (não acessível para divulgação), apresente alegações e justificativas que entender pertinentes. Solicita ainda que devem ser encaminhados o número total de sessões realizadas, os dados consolidados da produção legislativa em 2019, com números de projetos de lei, resoluções, peças orçamentárias, audiências públicas, requerimentos, indicações, moções, tributos honoríficos, decisões da Mesa Direta e demais matérias que passaram pela deliberação da Câmara naquele ano.

Numa breve pesquisa realizada no site da Câmara de Catanduva – sem contar a realização do número de sessões ou audiências – podem ser encontrados o número de proposituras apresentadas.

Foram 79 projetos de lei, três projetos de emenda à Lei Orgânica do Município, dois projetos de Resolução, 673 requerimentos, 39 projetos de lei complementar, quatro projeto de Decreto Legislativo, 475 moções, 1088 indicações e oito vetos – totalizando 2371 matérias apresentadas. Destas – 76 foram de autoria do Executivo.

Karla Konda

Editora Chefe