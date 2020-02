Tribunal de Contas Julga Como Regular Balanço de 2018 da Saec

O Tribunal de Contas do Estado julgou como regular com ressalva o balanço geral do exercício de 2018 da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec). A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Município. De acordo com o processo, apesar de considerarem regulares as contas da autarquia, recomendações foram indicadas para que “desacertos levantados pela fiscalização sejam afastados”.

Em determinações, os conselheiros pedem que continuem buscando recebimento da dívida ativa e que atente aos princípios da transparência e de evidenciação contábil, atenda os limites legais impostos à execução de sobrejornada de trabalho de servidores, cumpra inciso II do artigo 37 da Constituição Federal para preenchimento de cargos de natureza técnica; cumpra as instruções e recomendações. Dentre as justificativas da Saec, consta no relatório, que sobre a inadimplência: “Pontuaram ainda que não houve negligência na inscrição ou prescrição no prazo de cobrança, bem como foram tomadas providências objetivando a inibição da inadimplência, como o programa de conscientização dos clientes através de veiculações na mídia e outros meios de comunicação, a realização de cobranças administrativas e os acordos de parcelamentos de débitos administrativos ou judiciais”.

No que se refere ao Quadro de Pessoal apresentado ter apresentado a quantidade de servidores cedidos pela Prefeitura: “informaram que a inclusão dos servidores cedidos pela prefeitura no quadro da autarquia ocorreu, pois a mesma é quem arca com o ônus da remuneração desses servidores. Pontuaram que não têm oposição quanto à exclusão do quadro dos servidores cedidos pelo Executivo”.

Relativamente às despesas com horas extras para cargos em comissão: “a defesa da autarquia anunciou que, a partir do início de 2019, deixou de realizar tais pagamentos. Em todas as justificativas, houve o apontamento da diferenciação entre “cargo em comissão” de “função de confiança” e que a realização do pagamento de horas extras, ocorreu apenas para os servidores ocupantes de função de confiança”.

“Quito os responsáveis, Marcos Augusto Jardim, Carlos Alberto Calixto Lapera e Ricardo Aparecido Hummel”, consta e finaliza.

Karla Konda

Editora Chefe