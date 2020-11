Tribunal de Contas Dá Prazo Para Manifestação Sobre Contrato com Pró-Saúde

O Tribunal de Contas do Estado deu prazo de 30 dias para que a prefeitura, Marta Maria do Espirito Santo Lopes, Afonso Macchione Neto e representantes da Pró-Saúde se manifestem sobre contrato firmado em 2011, na prestação de contas de repasses públicos ao terceiro setor.

O despacho foi publicado no Diário Oficial do Estado ontem.

“Cuidam os autos da prestação de contas, relativa ao exercício de 2011, dos recursos financeiros transferidos pela Prefeitura Municipal de Catanduva à OS Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, mediante contrato de gestão, visando a operacionalização da cogestão e execução das atividades e serviços de saúde no município de Catanduva, assim como a prestação de serviços auxiliares de diagnose e terapia (SADT) – exames de patologia clínica, em conformidade com o plano operacional da entidade. Os responsáveis foram notificados para que apresentassem esclarecimentos e documentos adicionais”.

A fiscalização do tribunal entendeu que houve aplicação irregular no montante de R$ 309.036,27. O Ministério Público de Constas se manifestou pela irregularidade da prestação de contas, propondo a devolução integral do valor de R$ 1.545.653,91 com a devida atualização monetária, sem prejuízo de multa aos responsáveis e pronta remessa dos autos ao Ministério Público Estadual.

“Diante deste contexto, expeça- se notificação aos responsáveis, atuais e à época, para que, observado o prazo de 30 dias, apresentem as alegações que forem de interesse e/ou adotem as medidas cabíveis objetivando a recomposição dos valores impugnados ao erário, devidamente atualizados”, consta no despacho.

Karla Konda

Editora Chefe