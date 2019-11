Tribunal de Contas Considera Regular Contratação de Professores Temporários

O Tribunal de Contas do Estado julgou regular a contratação feita pela prefeitura de Catanduva, em 2016, quando o prefeito era Geraldo Vinholi, de professores temporários, com contrato válido por 12 meses.

Na análise, a fiscalização do órgão estadual apontou em relatório que as contratações tem sido reiteradas em número elevado, 878 – naquele ano.

Citava ainda que o número de professores contratados por tempo determinado superava em muito o quadro de servidores e o último concurso público para contratação de docentes tinha sido realizado em 2009.

“Após novas notificações, o ex-prefeito trouxe justificativas alegando que a substituição de professores caracteriza excepcional interesse público, foi necessário contratar devido a aposentadorias e em 2016 foi realizado concurso para admissão de docentes, tendo sido admitidos 181 professores”.

Em decisão, o auditor Alexandre Manir Figueiredo Sarquis considerou a nota para educação e desempenho do município. “Destaco que a nota para a educação no IEGM – i-EDUC/TCESP foi muito boa “A”, no exercício em análise, bem como o desempenho que o Município vem apresentando no IDEB, alcançando a nota média de 6,9 no exercício anterior ao presente, muito acima da projeção estipulada pelo INEP, de 6,0 para os anos iniciais do ensino fundamental. Vale lembrar, porém, que a regra constitucional é admitir servidores em caráter efetivo por meio de concurso público, visando a prover cargos do quadro de pessoal estruturado para as necessidades do Município, e não contratar de forma temporária”, consta.

“Por fim, reforço que o Município reveja sua política de contratação para a área da Educação e promova com maior regularidade o concurso público e a admissão com vínculo efetivo.

À vista dos elementos que instruem os autos e nos termos do que dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4º e a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO LEGAIS os atos de admissão em exame, registrando-os, conforme artigo 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, fazendo, porém, recomendações à Origem, para que, nas próximas contratações, observe com maior atenção o interesse e a finalidade pública, priorizando a contratação por meio de concurso público”, finaliza.

Karla Konda

Editora Chefe