Tribunal de Contas Atualiza Obras Paradas e Duas Seguem na Lista em Catanduva

O Tribunal de Contas do Estado atualizou lista de obras paradas ou atrasadas em todo Estado de São Paulo. Mais uma vez, em Catanduva, duas estão sele­cio­­­nadas pelo órgão.

A primeira delas conti­­­­nua sendo a melhoria na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), feita pelo governo do Estado. A obra contempla não só Catanduva mas os municí­­­pios de Itajobi e Novo Horizon­­­­­te. O Departamento de Estradas e de Rodagem (DER) man­­­­tem um contrato de R$ 66.087.687,51. E a obra está parada por pendências em processos de desapropriações.

Outra obra sinalizada pelo tribunal é a construção de conjunto habitacional da CDHU, no Alto da Boa Vista no valor de R$ 7 milhões. Essa paralisação refere-se a ação na Justiça, na qual foi embargada por falta de audiências públicas e estudos de impacto de vizinhança, dentre outros. Não há prazo para que essas duas obras sejam retomadas.

Em todo Estado de São Paulo, conforme o TCE, são 1500 obras paralisadas ou atrasadas.

Os números apontam que o montante de recursos públicos envolvidos, entre obras nos municípios e de competência do Estado, ultrapassa o valor de R$ 49 bilhões.

Com base em dados atualizados até o dia 30 de junho de 2019, a soma do valor inicial dos contratos iniciais chega ao total de R$ 49.565.465.035,29.

No 1º demonstrativo realizado entre fevereiro e março deste ano, foram consultados 4.474 órgãos jurisdicionados nos municípios e Estado que informaram que, no atual quadro, foram computadas 1.677 obras – R$ 49.644.569.322,13.

O novo balanço revela que desse número inicialmente registrado, 233 foram concluídas, 43 retomadas e 190 novos empreendimentos acrescentados nos dados, o que representa um total de 1.591 no Estado.

Do total de obras paralisadas, 268 são de responsabilidade do governo do Estado e possuem um valor total de R$ 46.038.895.033,38. As 6 (seis) maiores contratações estão localizadas na Capital e envolvem mobilidade urbana. Os recursos das contratações iniciais foram alocados na construção da Linha 6-Laranja do Metrô, nas obras das Linhas 15-Prata, 2-Verde, 17-Ouro e 4-Amarela. O estudo também aponta os empreendimentos que se encontram atrasados nos munícipios. Dentre eles está o caso de Penápolis – obra mais demorada a ser concluída no estado paulista –, que envolve urbanização, regularização e integração de assentamentos precários, prevista para ser finalizada em 2009, cujo valor inicial de contrato foi de R$ 1.838.261,80.

A construção de ciclovia em Cubatão e construção de escola do Ensino Infantil em Sagres estão entre as 3 (três) obras mais caras do Estado, com o aporte inicial de R$ 804.467,94 e R$ 1.257.527,79, respectivamente.

O TCE disponibilizou uma ferramenta que permite ao cidadão verificar a relação de todas as obras que se encontram atrasadas e/ou paralisadas nos municípios e no Estado. O infosite ‘Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas’ dá a opção para o internauta ‘navegar’ por meio de um mapa do Estado, e localizar, de forma interativa, as obras que se encontram com problemas de execução contratual. Pela interface, o usuário pode, ainda, efetuar pesquisa utilizando campos específicos para determinar a localização da obra, sua classificação e situação em que se encontra, a origem dos recursos disponibilizados, bem como dados da contratante e os motivos da paralisação e/ou atraso.

O mapa ainda disponibiliza gráficos que apontam as principais fontes de recursos dos empreendimentos e a classificação das obras por áreas temáticas (Educação, Saúde, Habitação, Mobilidade Urbana, Abastecimento de água e tratamento de esgoto e melhoria dos equipamentos urbanos).

