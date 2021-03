Treze Empresas São Habilitadas em Licitação Para Término de Creches

Treze empresas foram habilitadas nos processos licitatórios para o término das obras das duas creches – no Parque Gloria V e no Alto da Boa Vista.

Agora, a prefeitura dá andamento na segunda etapa, com a abertura do envelope B com os preços propostos pelos participantes do certame.

A data para a realização desta etapa será dia 26 deste mês. Em dois horários, às 9h para a licitação da obra na creche do Parque Gloria e às 9h30 para o processo da creche do Alto da Boa Vista.

Participam das duas licitações as empresas Conceição & Felippe Da Conceição Ltda – Epp, Cobe Construtora Brasil Eireli, R A C Construtora E Serviços Eireli – Me, Hoffmann Construção Civil Eireli, Mg Prestação De Serviços Eireli Me, Consfab Engenharia E Terraplenagem – Eireli EPP, Plaw Construções E Locação De Equipamentos Ltda – Epp, Mundial Engenharia Santa Fe Eireli – EPP, El Obras E Servicos Ltda – Epp, Stocco & Zimmermann Ltda, Laura Construtora Ltda – Me e Lutércio Da Silva Sartori Ltda e Giallo Engenharia E Construção Ltda.

As empresas interessadas tinham até o dia 05 de março para apresentarem propostas para a conclusão dos prédios, paralisados desde que o convênio com o Governo do Estado não foi renovado. As construções foram iniciadas em 2015 e, de lá para cá, vários entraves e licitações foram abertas.

Recentemente, o secretário de planejamento, Walter Agudo Romão, afirmava que as obras nas duas creches estariam orçadas em R$ 800 mil para a do Alto da Boa Vista e R$ 270 mil para a do Parque Gloria V. Na estimativa estaria ainda incluída a depredação do prédio, parado desde 2019.

Em última aferição das etapas realizadas, a creche do Parque Glória estava com 86% de obras concluídas e a do Alto da Boa vista estava com 66% de projeto terminado.

A empresa Ellipse entrou na justiça em busca do recebimento da etapa que foi concluída depois do fim do prazo do convênio, que não tinha sido renovado até a primeira semana de janeiro.

Karla Konda

Editora Chefe