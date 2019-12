Três Entidades De Catanduva São Beneficiadas Pelo Governo De SP

A cidade de Catanduva recebeu o beneficio para três entidades, são elas: Associação Pão Nosso, com aquisição de um veículo no valor de R$ 50 mil, Associação de Assistência São Vicente de Paula, com aquisição de equipamentos, móveis e um veículo no valor total de R$ 150 mil, Associação Lar da Criança com aquisição de um veículo no valor de R$ 50 mil. No total foram R$ 200 mil destinados para instituições beneficentes de Catanduva.

Entre as iniciativas contempladas, estão programas para a primeira infância, jovens em situação de vulnerabilidade social, mulheres vítimas de violência, portadores de necessidades especiais e idosos. Abrigos, instituições de longa permanência, residências inclusivas e organizações da sociedade civil poderão realizar obras de melhorias ou aquisição de equipamentos ou automóveis.

“Muito feliz em estar aqui hoje, celebrando esses 193 convênios, depois de cinco anos sem que isso fosse feito. São mais de R$ 12 milhões que serão destinados a quem mais precisa. É importante que as políticas sociais sejam mantidas, preservadas e corretamente utilizadas”, declarou o Governador João Doria.

“Estes mais de R$ 12 milhões que o Governo de SP está repassando para as instituições sociais e prefeituras vão melhorar a vida de milhares de brasileiros de São Paulo que vivem em situação de dificuldade. O nosso governo pertence a todos os paulistas, está voltado para atender a todos, sem exceção”, afirmou Vinholi.

O valor repassado pelo Governo do Estado vai beneficiar entidades da capital, assim como municípios das regiões de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Região Metropolitana de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto incluindo Catanduva, Sorocaba, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.

“Os municípios e organizações sociais apoiados pelo Governo do Estado promovem ações socioeducativas que transformam a realidade de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade extrema. São programas sólidos de promoção humana e de futuro para novas oportunidades de desenvolvimento ou mesmo de acolhimento e vínculos”, explicou Célia Parnes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local