Tratamento Precoce Ainda é Discutido e Depende de Aceitação dos Médicos

O Programa de Abordagem Imediata frente à Covid-19 (o tratamento precoce, como popularmente tem sido chamado) foi discutido mais uma vez pela secretaria de saúde, prefeito, o médico Fábio Gabas. Desta vez, com apresentação de protocolo e resultados para os médicos da atenção básica (Unidades básicas de saúde) e profissionais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A reunião foi realizada no Teatro Municipal Aniz Pachá, na tarde de ontem. “Nossa preocupação aumenta a cada dia diante do avanço do vírus e combatê-lo, aqui, na nossa região, é um desafio”, ressaltou o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa que complementou dizendo que o objetivo é ter mais opções de auxílio em busca de preservar a vida.

O encontro é conduzido pelo médico Fábio Gabas, que defende a implantação de protocolo que inclui conscientização, aliado ao uso de medicamento, visando fortalecer o sistema imunológico para que, em caso de diagnóstico positivo, o novo vírus não evolua de forma agressiva. A secretária de saúde, Claudia Monteiro, explica que para ser colocado em prática, há uma série de situações a serem analisadas. Uma delas é a aceitação dos médicos – já que eles são responsáveis pelas prescrições médicas feitas – outras seriam questões jurídicas, considerando que alguns dos itens do tratamento, por exemplo, não são fornecidos pela rede pública e teriam de ser comprados com recursos próprios da prefeitura.

O Chefe do Executivo afirmou ainda que novas reuniões serão realizadas. “Hoje tivemos oportunidade de apresentar essa proposta, logico que no primeiro momento causa um pouco de impacto, mas vai levar a reflexão muitos deles, nós enquanto gestão pública, queremos buscar todos os esforços possíveis e encontrar alternativas em favor da saúde. Uma vida que se salva não tem preço. O doutor Fabio tem experiencia de 2500 pacientes com zero internação, zero mortes. Mas se um médico aderir, já é o suficiente. Se encontrarmos respaldo jurídico e legal e apoio da Câmara, a vontade é implantar”.

Karla Konda

Editora Chefe