Transporte Escolar é Tema de Reivindicações de Comitiva Catanduvense em São Paulo

Transporte escolar foi tema de reinvindicações de comitiva catanduvense ontem em São Paulo. Uma reunião foi realizada na sede da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (Cise) para tratar sobre os pedidos direcionados pelo município.

Para participar desse encontro, o vice-prefeito Cláudio Romagnolli e as secretárias Claudia Cosmo e Maria Cristina Machado, de educação e trânsito, respectivamente, representaram a cidade.

Para entregar solicitações, o grupo de representantes do governo apresentou, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, um panorama municipal frente ao atendimento da demanda de matriculados neste ano letivo.

“Prezamos pelo atendimento dos estudantes e acesso às escolas. Nesse momento, buscamos meios para investir em melhorias e ofertar transporte seguro e de qualidade”, afirma o vice-prefeito, Cláudio Romagnolli.

A secretária de Educação foi além e solicitou investimentos em diversos setores da educação. Segundo a assessoria, os pedidos visam melhorias no sistema de ensino, recursos para o ensino remoto e híbrido, instalação de telecentros em bairros para que a comunidade possa ter acesso às atividades remotas, enquanto durar a pandemia da Covid-19.

O vice-prefeito e as secretárias foram recebidos por equipe da Cise, Sérgio da Silva de Almeida, diretor de transporte escolar e Fernanda Murayama dos Santos – diretora de assistência ao aluno.

Karla Konda

Editora Chefe