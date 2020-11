Transporte Coletivo Terá Ônibus Extras Para as Eleições 2020

Para garantir o transporte dos eleitores, a Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano disponibilizarão linhas extras de ônibus no próximo domingo. O itinerário para 15 de novembro foi definido de forma conjunta, entre a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e a empresa responsável pelo serviço.

Para atender a demanda, as linhas Pachá, Unifipa, Salles/Theodoro, Tarraf, Euclides/Solo, Vila Celso, Nosso Teto, Amêndola, Alpino, Flamingo e Engrácia terão linhas de hora em hora a partir das 6 horas, seguindo no decorrer do dia até às 19 horas, com saída do Terminal Urbano Gerson Gabas.

A linha Gabriel Hernandez terá saída da garagem para o bairro às 5h45 e, após, com saídas de hora em hora do Terminal, com o último itinerário às 18h30.

Caso ocorra alguma eventualidade, haverá ônibus reserva para atender os passageiros. As medidas de higienização com relação ao combate ao coronavírus serão mantidas, com obrigatoriedade de uso de máscaras por motoristas e usuários, além do respeito quanto ao distanciamento social.

Da Reportagem local