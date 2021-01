Transmissão de Cargo Ocorre Sem Presença de Ex-Prefeita Marta

A transmissão do cargo de prefeito para Padre Osvaldo de Oliveira Rosa ocorreu sem a presença da ex-Chefe do Executivo, Marta Maria do Espírito Santo Lopes. Com governo bastante desgastado, Marta tão pouco compareceu na cerimônia de posse dos eleitos, realizada no dia 1º de janeiro, na Câmara de Catanduva.

Padre Osvaldo foi recebido por dois funcionários efetivos da Prefeitura, que apresentou valores deixados em contas da administração e realizou toda a transmissão com a assinatura do livro de prefeitos que assumiram seus mandatos.

Em respostas a questionamento de O Regional, a ex-prefeita Marta afirmou que não esteve presente porque foi viajar. “Eu conversei com o Padre Osvaldo e expliquei que iria passar o Réveillon fora de Catanduva, com minha família e netos! Desejei um futuro brilhante pela nova fase da vida dele!”, afirmou Marta.

Padre Osvaldo recebe a prefeitura, segundo primeiras informações com R$ 8 milhões em caixa e aproximadamente R$ 60 milhões em empenhos para este ano.

“De fato em caixa são R$ 8 milhões, os outros são empenhos, investimentos destinados para a manutenção dos trabalhos vindouros no decorrer do próximo ano. Mas iniciamos um ano com os pagamentos feitos, 13 salário, e também com fôlego para fazer o restante, pagamento da folha”.

Karla Konda

Editora Chefe