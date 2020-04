Transferência de Domicílio Eleitoral Pode Ser Realizada Pelo Site

Para atender o eleitor que necessite de serviços da Justiça Eleitoral em casos considerados urgentes, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) disponibilizou atendimento por meio da internet. A medida decorre da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que impede a presença física do cidadão nos cartórios eleitorais. O serviço disponibilizado visa atender especialmente quem pretende transferir o domicílio para concorrer a cargo eletivo e regularizar título de eleitor cancelado, além do eleitor que precisa fazer a emissão do primeiro título.

O eleitor deverá preencher o formulário de atendimento eleitoral Título Net e encaminhar sua solicitação, acompanhada da documentação comprobatória, ao e-mail da zona eleitoral competente. No caso de Catanduva é a 40ª zona Eleitoral. “Todos os cartórios estão fechados até o dia 30 de abril. As datas importantes serão respeitadas para preparação das eleições e o calendário eleitoral, a princípio está mantido. No dia 04 de abril, todos os candidatos devem estar com domicilio eleitoral na cidade que irá concorrer, por isso, o site do TRE mantém a ferramenta para a regularização”, afirmou o chefe do cartório eleitoral, Marcelo Micena.

Os documentos exigidos são os mesmos do atendimento em cartório: comprovante de residência recente e documento de identificação válido como RG, CNH, Certidão de Nascimento/ Casamento.

Quando o atendimento presencial voltar, o eleitor será convocado a comparecer ao cartório para finalizar o procedimento cadastral.

Os eleitores que não estiverem quites com a Justiça Eleitoral em virtude de débito decorrente de ausência às eleições poderão emitir a guia de multa no site do TRE-SP. Após o pagamento, é necessário conservar o comprovante e aguardar o prazo de 5 dias úteis para emissão de nova certidão de quitação. Em caso de urgência na obtenção da certidão, o comprovante de pagamento pode ser encaminhado ao email do cartório eleitoral.

Para os demais casos, os eleitores devem aguardar a normalização das atividades, podendo utilizar os serviços eletrônicos disponíveis no site do TRE-SP

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook