TJSP Suspende Prazos Processuais e Audiências Por 30 dias

Desde segunda-feira (16), os prazos processuais estão suspensos, pelo período de 30 dias, salvo quanto às medidas urgentes, processos de réus presos e processos de menores infratores.

O Conselho Superior da Magistratura resolveu adotar uma série de medidas em decorrência da expansão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Essas normas valem também para o Fórum e Cejusc de Catanduva.

As audiências sem requisitos de urgência, no entendimento do magistrado, inclusive as designadas nos Cejusc, estão igualmente suspensas pelo prazo inicial de 30 dias. O órgão do TJSP estabeleceu que nas salas de audiência e nas sessões do Tribunal do Júri ingressem apenas aqueles que devam participar do ato, respeitada a adoção de outro critério pelo magistrado, pelo prazo inicial de 30 dias.

