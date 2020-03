TJ Suspende Liminar e Macchione Terá de Deixar Cargo de Prefeito

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar concedida a Macchione para reconduzi-lo ao cargo de prefeito. Por decisão unânime, os três desembargadores da 3 ª Câmara do Direito Público, incluindo o relator que concedeu a liminar, decidiram por negar o provimento ao recurso movido por Macchione, em ação judicial na qual ele busca reverter a cassação de mandato, promovida pela Câmara de Catanduva no ano passado. O chefe do Executivo pede em ação a nulidade de decretos legislativos nº 231 e 232.

A sentença sobre o agravo de instrumento (Recurso) teve a votação na manhã desta terça-feira e repercutiu durante todo o dia no meio político.

Marta Maria do Espírito Santo Lopes – vice-prefeita de Catanduva deve assumir o posto. Macchione e Marta devem se manifestar a respeito somente após a publicação da decisão que ocorre nos próximos dias. Com a derrubada da liminar, assim que publicado, Macchione terá de deixar o cargo de prefeito.

Entenda

Macchione entrou na Justiça visando reverter a cassação do mandato e solicitou liminar para retornar à Prefeitura. O processo distribuído para a 1ª Vara Cível de Catanduva ficou a cargo do juiz José Roberto Lopes Fernandes. O magistrado negou o pedido de liminar, inicialmente.

Macchione e seus advogados, por sua vez, entraram com um agravo de instrumento no TJ – um dos possíveis recursos na esfera judicial estadual. No final do ano passado, o desembargador e relator Camargo Pereira concedeu o direito de retomar ao cargo provisoriamente em decisão monocrática.

O mesmo desembargador recebeu embargos de declaração da Câmara de Catanduva – que apontavam os processos de cassação de Macchione e incluíam a condenação do então prefeito em 2ª Instância por improbidade administrativa por compras realizadas fraccionadas e sem licitação para carnavais de rua que Macchione não teria mencionado no pedido de liminar. Camargo Pereira decidiu então há três meses, manter a liminar até que o agravo de Macchione fosse votado pelo Colegiado, ou seja, pelos três desembargadores responsáveis pela 3ª Câmara.

O recurso movido pelo prefeito chegou a entrar na pauta de votações do TJ no mês passado, mas foi adiado para sessão de ontem. Apesar do recurso negado e da liminar suspensa, o processo ainda não foi finalizado e tramita na 1ª Vara Cível de Catanduva. Macchione ainda tem a possibilidade de novos recursos.

Karla Konda

Editora Chefe