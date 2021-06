TJ-SP Derruba Liminar E Supermercados Podem Abrir em Catanduva no Lockdown

Depois da decisão do juiz de Catanduva, José Roberto Lopes Fernandes não conceder abertura aos mercados, APAS (Associação Paulista de Supermercados) eles recorreram no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu o Decreto de Catanduva, na parte que proibi o atendimento presencial em Mercados, Hipermercados, Supermercados, Mercearias e Congêneres.

Com a decisão do TJ-SP, os estabelecimentos (Mercados, Hipermercados, Supermercados, Mercearias e Congêneres), puderam reabrir ao público. E ontem (17), os estabelecimentos já estavam recebendo clientes, mas segundo informações o movimento foi bem tranquilo. Mais ainda há restrição por sair de sua residência sem justo motivo, ainda permanece. E ocorreu duvidas em relação a esse assunto com isso o comandante da Guarda Municipal de Catanduva, Cláudio Pereira disse que o direito de ir e vir não pode ser proibido, sendo assim as pessoas que precisam ir ao mercado podem ir sem preocupação em relação a multa.

Mais tarde a prefeitura mandou nota sobre assunto que ainda não recebeu notificação do caso e somente a hora que isso acontecer poderá fazer um decreto para seguir as normas sanitárias. “A Prefeitura de Catanduva ainda não foi oficialmente notificada da decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a restrição do funcionamento de supermercados, hipermercados, mercados, mercearias e congêneres apenas por entrega em domicílio (“delivery”). Tão logo o município seja notificado, se adequará à decisão judicial e regulamentará o funcionamento desses estabelecimentos por meio de decreto a fim de que sejam cumpridos todos os protocolos sanitários.”

