TJ Reforma Sentença e Condena Vinholi Por Compras Fracionadas em Carnavais

A 10ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e condenou o ex-prefeito Geraldo Vinholi (PSDB) em Ação de improbidade administrativa por compras realizadas sem licitação para os carnavais de 2013 e 2014. Na sentença ao recurso movido pelo Ministério Público, os desembargadores decidiram por pagamento de multa duas vezes o valor gasto com as compras efetuadas (R$ 59 mil) e a proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos. Em 2019, a juíza Maria Clara Schimdt de Freitas, da 2 ª Vara Cível, julgou improcedente a ação e absolveu Vinholi da acusação de improbidade administrativa proposta pela promotoria. “A comprovação do dolo, má-fé, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou conluio para favorecimento ou dolo na conduta do agente público, o que não restou provado nesse feito”, consta na sentença. O promotor André Luiz Nogueira da Cunha questionava a contratação de profissionais para a confecção de fantasias e de maquiagens para o carnaval de rua, sem a realização de licitação.

As contratações, segundo o MP, foram feitas de forma fracionadas – não atingindo o valor mínimo para a obrigatoriedade de abertura de licitação que era de R$ 8 mil e que deveriam ter sido realizadas de forma global.

Na decisão do Agravo, do início do mês, a relatora desembargadora Teresa Ramos Marques fundamentou: “Ora, o dolo não se perfaz somente se houver a demonstração do conluio, mas sim se estiverem presentes elementos que apontem para uma conduta esclarecida e intencional do agente. No caso, o ex-prefeito tinha plena ciência de que era devida a realização das licitações e, ainda assim, escolheu não fazê-las, de modo que sua conduta dolosa restou plenamente provada. Por fim, registre-se que a inexistência de prova no sentido de que os preços dos produtos ou serviços não foram superfaturados não afasta a configuração do ato de improbidade, pois, como já referido anteriormente, a exigência de realização da licitação é prevista em lei e sua não observância gera presunção de que houve dano ao erário. Logo, a prova de não ter havido superfaturamento, caso fosse essencial, haveria de ser produzida pelo réu e não pelo Ministério Público. Desse modo, reformo a sentença, a fim de condenar o ex-prefeito à seguinte sanção prevista no artigo 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa: multa civil de duas vezes o valor da somatória das notas de empenho juntadas aos autos, além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos”.

Vinholi ainda pode recorrer da decisão do Tribunal de Justiça.

Karla Konda

Editora Chefe