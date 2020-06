TJ Entende que Vereadores Só Podem Aumentar Salários Uma Vez em 4 Anos

O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou procedente, em parte, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo com base em dispositivos da Lei Orgânica do Município, no que se refere ao reajuste salarial dos vereadores de Catanduva. Pelo entendimento dos desembargadores, os parlamentares em Catanduva somente poderão reajustar vencimentos uma vez em cada mandato (Portanto, uma vez em quatro anos) e não anualmente. A decisão foi proferida no último dia 29 de maio e tem efeito retroativo.

O julgamento foi realizado pelo Órgão Especial do TJ, com a participação dos desembargadores, Pinheiro Franco, presidente, João Carlos Saletti, Francisco Casconi, Renato Sartorelli, Carlos Bueno, Ferraz de Arruda, Beretta da Silveira, Antonio Celso Aguilar Cortez,

Alex Zilenovski, Elcio Trujillo, Cristina Zucchi, Jacob Valente, James Siano, Claudio Godoy, Soares Levada, Moreira Viegas, Vico Mañas, Ademir Benedito, Luis Soares de Mello, Ricardo Anafe, Xavier de Aquino, Antonio Carlos Malheiros, Ferreira Rodrigues e Evaristo dos Santos.

Na ação, o procurador- Geral de Justiça contesta os artigos 19 e 20 da Lei Orgânica do Município que que preveem direito a revisão geral anual de remuneração para agentes políticos municipais (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores).

Assevera inexistir direito à revisão geral anual dos subsídios percebidos por agentes políticos. Alega que este direito é reservado pela Constituição Federal apenas aos servidores públicos. Pelo relatório, assinado por Márcio Bartoli, procedência parcial dos pedidos se refere a não inserir a inconstitucionalidade para o Poder Executivo. “A tese de que os agentes políticos não têm direito à revisão anual de seus subsídios deve ser acatada em parte, vez que a regra da anterioridade da legislatura aplica-se somente aos titulares de mandatos eletivos do Poder Legislativo”.

Apesar de efeito retroativo, não será preciso vereadores devolverem o que podem ter recebido de reajuste anual.

A Câmara ainda pode recorrer da decisão.

Karla Konda

Editora Chefe