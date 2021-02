TJ Considera Inconstitucional Lei de Catanduva Que Proíbe Radares

O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional a lei promulgada pela Câmara de Catanduva que dispõe sobre a proibição de instalação de radares móveis, estáticos ou portáteis no município, projeto de autoria do ex-vereador Nilton Lourenço Cândido.

Todos os desembargadores do Órgão Especial do TJ acompanharam o voto do relator Moacir Peres. Por conta da inconstitucionalidade, ontem, o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa publicou decreto que suspende a eficácia da lei.

Como é cediço, a cada um dos Poderes são atribuídas certas competências que não podem ser delegadas aos demais. Isso porque “[a] independência e a harmonia entre os Poderes do Estado indicam, como princípio, que cada um deles projeta uma esfera própria de atuação, cuja demarcação tem por fonte a própria norma constitucional Assim, ao vedar “o uso de registrador de velocidade do tipo móvel, estático e portátil, para a fiscalização de velocidade dos veículos que trafeguem nas vias públicas municipais, para fins de aplicação de multas ou quaisquer outra penalidade”, dispondo, ainda, sobre a aquisição desses equipamentos e sobre a contratação de serviços a eles relacionados, o legislador municipal invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração, ofendendo, dessa forma, o princípio da separação dos poderes. E não se trata, no caso, de vício formal de iniciativa legislativa, senão de vício material ligado à ingerência do legislador em assunto inserido na competência material privativa do Chefe do Poder Executivo”, consta no Acordão.

“O Código de Trânsito Brasileiro determina que compete ao Contran regular a matéria (artigo 12, incisos VII, VIII e XI), devendo os órgãos e entidades executivas rodoviários de todos os entes federativos apenas cumprir a legislação, implantando, mantendo e operando o sistema de sinalização, fiscalizando o trânsito e aplicando penalidades aos infratores e implementando as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito (artigo 21, incisos I, III, VI e X).Exercendo sua competência legal, o Contran regulou exaustivamente a fiscalização de velocidade de veículos automotores, reboques e semirreboques por meio da Resolução n. 396/11, traçando critérios técnicos para essa atividade. Ante o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 977, de 5 de fevereiro de 2020, do Município de Catanduva”, conclui.

Karla Konda

Editora Chefe