TJ Concede Liminar Para Suspender Lei Sobre Programa de Educação Alimentar

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar para suspender temporariamente a eficácia da Lei Municipal 6009 de 2019, que trata sobre a implantação do Programa de Educação Alimentar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.

O decreto do Executivo garantindo a suspensão foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

O texto, de autoria do vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, se tornou lei depois de ser promulgada pelo presidente da Câmara, Luis Pereira. E consiste em tornar a educação alimentar integrante do processo de ensino e educação dos alunos.

“Os professores e demais profissionais da educação são atribuídos a responsabilidade de atuarem como agentes educacionais, promotores da alimentação saudável”, consta no texto.

No artigo terceiro da legislação que está suspensa era incluído o seguinte texto: “Para a consecução dos objetivos do programa, dentre outras ações, os docentes e demais profissionais da educação poderão compartilhar da alimentação com os alunos, cujo custeio será suportado com recurso próprio do município destinado à Secretaria Municipal de Educação”.

No decreto que suspende a lei municipal, o prefeito Afonso Macchione Neto cita: “Considerando que o Poder Executivo ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 6.009 de 04 de junho de 2.019, perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Considerando que o Excelentíssimo Senhor Magistrado Ademir Benedito, relator designado para o processo, concedeu Medida Liminar suspendendo a eficácia da referida lei. O Prefeito, no uso de suas atribuições legais, decreta: Fica suspensa a eficácia da integralidade da Lei Municipal em face da Ação Direta de Inconstitucionalidade, por prazo indeterminado e enquanto perdurar os efeitos da liminar concedida”.

Karla Konda

Editora Chefe