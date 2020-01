TJ Concede Liminar e Lei Sobre Regularização de Ramais de Água é Suspensa

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu liminar para suspender a eficácia da lei 6.024, de 24 de setembro de 2019, que consiste na obrigação da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) regularizar os ramais de água de todos os imóveis que não possuem o padrão da autarquia.

O decreto municipal, assinado pelo prefeito Afonso Macchione Neto, foi publicado na última quinta-feira e suspende a lei.

No decreto consta que o desembargador, Carlos Bueno, relator designado para o processo, concedeu a liminar em 15 de janeiro deste ano.

A lei é de autoria do presidente da Câmara, vereador Luis Pereira. Conforme o texto, aprovado pelo Legislativo e promulgado pelo Chefe da Casa de Leis, a Saec fica obrigada em proceder a regularização dos ramais, começando em imóveis que estão com água cortada ou pela solicitação do proprietário do imóvel.

Ainda conforme a proposta protocolada, o consumidor seria responsável pelo pagamento dos custos para adequação de seu imóvel, entretanto, tais valores seriam divididos em 36 parcelas iguais, mensais e consecutivas, inseridas 30 dias após o término da regularização, nas contas de água e esgoto.

Na justificativa do projeto, o presidente da Casa de Leis afirma que o objetivo é realmente obrigar a Saec a fazer adequação e melhoria para o padrão exigido nos dias atuais. “Faz-se necessário o presente projeto, visto que amparará inúmeros consumidores que não possuem condições financeiras de arcar com a regularização de seu imóvel, e desta forma proposta alcançará estes consumidores que encontram-se até com o fornecimento de água cortada, por não possuírem condições para se regularizarem”, dizia o parlamentar.

Karla Konda

Editora Chefe