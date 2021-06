Tiro de Guerra de Catanduva Vira Referência Nacional e Recebe Visita de Dois Generais

Fundado em 1930, o Tiro de Guerra de Catanduva vive a melhor fase administrativa de sua história. Diversas foram às benfeitorias realizadas neste ano.

Tendo hoje como chefe de instrução o 1º sargento Cleiton Giovani Alves Vianna, o Tiro de Guerra mantém um acordo de cooperação com a Prefeitura de Catanduva, sobe a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.

“Neste tratado com o Exército Brasileiro, o município oferece e mantém as instalações do TG, auxiliando na sede, no estande de tiro, cedendo servidores auxiliares, materiais de escritório, de limpeza e manutenção”, explica o secretário de administração Richard Casal.

Na qualidade de atual diretor do Tiro de Guerra, o Prefeito Padre Osvaldo tem dado atenção especial ao local, autorizando a maioria das solicitações e visitando as dependências com freqüência.

Apesar da pandemia, em apenas cinco meses de 2021, várias ações positivas foram realizadas, objetivando a formação adequada de 50 novos atiradores catanduvenses.

Essas benfeitorias têm colocado em destaque o Tiro de Guerra 02-012, que brevemente receberá autoridades militares de alta patente e com respeitado legado nas Forças Armadas.

O renomado general João Chalella Júnior, comandante da 2ª Região Militar, confirmou presença em Catanduva no dia 1º de julho, onde realizará uma inspeção e participará de solenidade militar.

Catanduva também receberá em breve a visita do general Roberto Sebastião Peternelli Junior, deputado federal eleito, que é autor de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para futuras melhorias nas dependências do Tiro de Guerra.

“Pela primeira vez em sua história o Tiro de Guerra de Catanduva receberá dois generais. É uma honra para a nossa cidade, fruto do trabalho e da competência do sargento Giovani e do prefeito Padre Osvaldo”, elogiou o secretário Richard Casal..

Ariane Pio

Da Reportagem Local