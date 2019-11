TG De Catanduva É Homenageado Em Câmara Municipal De Araçatuba Na Data de Hoje

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL), em conjunto com a Academia de História Militar Terrestre de São Paulo, começaram a homenagear os atiradores dos Tiros de Guerra que foram destaque no ano de 2019 e seus chefes de instrução. Durante a semana passada e a nesta, aconteceram solenidades em várias cidades das regiões do estado (Olímpia, São Paulo, Americana, Bauru e Araçatuba) para prestigiar profissionais de todos os TGs de São Paulo.

Nas cerimônias, serão entregues condecorações Mérito Tiro de Guerra.

A cidade de Catanduva estará hoje (29) em uma das homenagens que acontece na cidade de Araçatuba, às 20h na Câmara Municipal de Araçatuba.

“O Exército Brasileiro é a instituição que detém a maior confiabilidade da população brasileira e é uma verdadeira escola de civismo e cidadania. Além disso, o patriotismo, o respeito, a disciplina, entre outros diversos valores nele cultuados, são grandes diferenciais que fazem com que a maioria dos jovens que por ali passam levem consigo, pelo resto da vida, os ensinamentos que a caserna oferece, tornando-se referência em diversos setores da sociedade e pensando sempre no melhor para o Brasil”, avalia o Tenente Coimbra.

Os eventos já aconteceram na Alesp na última sexta-feira (22); e nas Câmaras Municipais de Olímpia na quinta-feira (21); em Americana na terça-feira (26); em Bauru nesta quinta-feira(28).

Além do Tiro de Guerra de Catanduva participam também os Tiros de Guerra: Tiro de Guerra de Araçatuba, Tiro de Guerra de Andradina, Tiro de Guerra de Birigui, Tiro de Guerra de Guararapes, Tiro de Guerra de Penápolis, Tiro de Guerra de Adamantina, Tiro de Guerra de Dracena, Tiro de Guerra de Presidente Prudente, Tiro de Guerra de Presidente Venceslau, Tiro de Guerra de Osvaldo Cruz, Tiro de Guerra de São José do Rio Preto, Tiro de Guerra de Votuporanga, Tiro de Guerra de Fernandópolis.

Até o fechamento desta edição do O Regional, o sargento Grimaldi do Tiro de Guerra de Catanduva não nos respondeu sobre sua participação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local