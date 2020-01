Termina Prazo Para Catanduva Atualizar Dados No TCESP De Obras Atrasadas Ou Paralisadas

O prazo para que os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios atualizassem as informações que vêm prestando desde janeiro de 2019 sobre obras paralisadas e/ou atrasadas foi até sexta-feira (10). O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), com base em sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 709, de 1993), vai começar a verificar se todos os dados foram enviados à Corte de Contas dentro do prazo solicitado.

O TCESP também espera a complementação do cadastro com o endereço das obras atrasadas ou paralisadas.

No site do TCESP, o painel de Catanduva apresenta 11 obras que somam o valor inicial do contrato de R$ 79.685.203,08, sendo que cinco atrasadas, seis paralisadas e nove novas obras cadastradas, nove obras municipais e duas obras estaduais.

Em contato com o Estado para saber sobre as obras paralisadas ou atrasadas não houve resposta até fechamento dessa edição. Em contato com a Prefeitura de Catanduva sobre o cadastro das obras municipais paralisadas e atrasadas, eles responderam que “obras em andamento em Catanduva de acordo com a relação encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) na última sexta-feira (10). Vale ressaltar que algumas obras constam como atrasadas porque o TCE leva em consideração o cronograma original e algumas das construções estão em aditamento. Pavimentação asfáltica na avenida Regente Feijó e rua Uruguaiana, Pavimentação Asfáltica na rua Pindamonhangaba e Leonor Lazarin, Pavimentação Pac 2, Pavimentação rua Pindamonhangaba – Ponte, Pavimentação rua Panamá, Pavimentação avenida Daniel Soubia, Recape Conjunto Habitacional CDHU, Galeria avenida Dona Engrácia, Canalização São Domingos, Galeria rua Mongaguá, Pavimentação, José Cury (Erosão), Galeria na rua Altair,Galeria na rua Antônio Girol.

As questões deveriam ser respondidas on-line por meio do link www.tce.sp.gov.br/obras. Os dados fornecidos após esta data só constarão da atualização no Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas em abril de 2020.

Por meio da ferramenta, são disponibilizados mapas, gráficos e informações detalhadas de cada obra, conforme as informações prestadas pelos jurisdicionados, apontando as principais fontes de recursos dos empreendimentos e a classificação das obras por áreas temáticas, como Educação, Saúde, Habitação, Mobilidade Urbana, entre outras.

O acesso é público e pode ser realizado pelo site do TCE, na área ‘Sistemas e Serviços’, sob o ícone ‘Obras paralisadas ou atrasadas’, ou pelo link www.tce.sp.gov.br/paineldeobras. Todas as informações podem ser baixadas na forma de planilhas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local